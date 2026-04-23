Аргентинець може залишити команду влітку для отримання ігрової практики.

Реал Мадрид найближчим часом планує провести переговори з атакуючим півзахисником Франко Мастантуоно щодо його подальшого майбутнього в клубі. Про це повідомляє El Chiringuito TV.

18-річний аргентинський вінгер проводить непростий дебютний сезон у складі мадридців і поки що не зумів закріпитися в основі через нестабільну форму та високу конкуренцію в команді.

За інформацією джерела, Мастантуоно готовий прийняти будь-яке рішення керівництва клубу. Серед варіантів розвитку подій розглядається оренда в інший клуб для отримання регулярної ігрової практики.

Одним із претендентів на молодого футболіста називають Бенфіку, яка може спробувати оформити його тимчасовий перехід уже в літнє трансферне вікно.

Також зазначається, що ситуація з ігровим часом може вплинути на шанси Мастантуоно потрапити до складу збірної Аргентини на майбутній чемпіонат світу.