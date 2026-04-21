Іспанія

Мадридський гранд зважує варіанти перед літнім трансферним вікном.

У мадридському Реалі тривають внутрішні дискусії щодо майбутнього центрального півзахисника Едуардо Камавінги. Про це повідомляє El Mundo.

За інформацією джерела, керівництво мадридського клубу не має єдиної позиції щодо 23-річного француза. Частина функціонерів продовжує вірити в його потенціал і розглядає як важливу фігуру на перспективу, тоді як інші вважають доцільним розглянути можливість продажу гравця з метою посилення інших позицій.

Ситуація навколо Камавінги стала однією з ключових тем у клубі напередодні літнього трансферного вікна, коли Реал планує кадрові зміни.

Сам футболіст налаштований залишитися в команді та не шукає варіантів для переходу. Водночас його майбутнє може залежати від активності клубу на ринку, а також від рівня конкуренції в центрі поля.

Повідомляється, що інтерес до Камавінги проявляють клуби АПЛ і ПСЖ, однак остаточне рішення щодо його подальшої долі очікується ближче до літа. Поточний контракт французького хавбека з "вершковими" спливає влітку 2029 року.