Головний тренер Штутгарта обережно прокоментував інформацію преси про те, що королівський клуб розглядає його як одного з кандидатів на посаду наставника команди.

Зараз, у розпал весни, коли літнє трансферне вікно стає дедалі ближчим, європейський футбол традиційно наповнюється гучними інсайдами. Однією з головних інтриг стає тренерське крісло мадридського Реала.

Головний тренер Штутгарта Себастьян Генесс, якого преса називає одним із кандидатів на цю посаду, досить стримано прокоментував чутки. "Це мене насправді не турбує", — підкреслив фахівець напередодні півфінального матчу Кубка Німеччини проти Фрайбурга, додавши, що його увага повністю прикута до завершального відрізку поточного сезону.

За інформацією Sport Bild, Реал серйозно розглядає 43-річного німця в якості заміни для Альваро Арбелоа. Іспанський спеціаліст очолив команду лише в середині січня, змінивши звільненого Хабі Алонсо, проте сезон для «вершкових» складається вкрай невдало і, ймовірно, завершиться без трофеїв.

Хоча контракт Арбелоа розрахований до 2027 року, очікується, що клуб розпрощається з ним уже цього літа. Останньою краплею став виліт від мюнхенської Баварії у чвертьфіналі Ліги чемпіонів. Видання The Athletic також підтверджує, що відставка Арбелоа є дуже ймовірною.

У процесі перебудови керівництво мадридців звернуло увагу на Хенесса. Зазначається, що босів Реала неабияк вразив сміливий атакувальний стиль Штутгарта та вміння тренера будувати ефективну команду без гучних і дорогих зіркових трансферів. Поки в Мадриді будують плани на літо, Хенесс вирішує нагальні проблеми своєї команди.

До важливого матчу проти Фрайбурга чинні володарі Кубка підходять із кадровою втратою: 19-річний центральний захисник Фінн Єльтш отримав травму м'язів живота під час матчу проти Баварії (2:4) минулими вихідними.

"Через кілька днів йому зроблять УЗД, тоді ми, можливо, зможемо точно сказати, як довго він буде відсутній", — підтвердив наставник швабів.

Попри цю невдачу, мотивація Штутгарта залишається максимальною. Хенесс прагне повторити минулорічний успіх, коли його команда у фіналі в Берліні здолала білефельдську Армінію з рахунком 4:2.

"Ми всі з нетерпінням чекаємо на перемогу. Вигравати титули — це найвище досягнення. Підняти кубок у Берліні було чудово, і ми хочемо пережити це знову", — заявив тренер.

Проте суперник у півфіналі буде вкрай непростим. Фрайбург проводить потужний сезон і, за словами Хенесса, вийде на поле з гордо піднятою головою. Минулого тижня команда з Брайсгау пробилася до півфіналу Ліги Європи, продовжуючи боротьбу одразу за два престижні трофеї.

"Вони чудово розвиваються, але ми спробуємо їх перемогти, — підсумував керманич Штутгарта.