Вінгер Барселони феєрив у квітні, але завершив сезон через травму.

Вінгер Барселони Ламін Ямаль визнаний найкращим гравцем квітня в Ла Лізі. Про це повідомляє пресслужба турніру.

У квітні 18-річний футболіст взяв участь у трьох матчах, у яких відзначився 2 голами та 2 результативними передачами. Ямаль допоміг своїй команді здобути важливі перемоги, зокрема у поєдинках проти Атлетіко Мадрид, Еспаньйол та Сельти, де він забив переможний м’яч.

🚨🏅 OFFICIAL: Lamine Yamal, La Liga’s Player of the Month for April. ✨ pic.twitter.com/Z4NZBHvUVp — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 24, 2026

У боротьбі за нагороду Ямал випередив таких гравців: Ведат Мурікі (Мальорка), Карлос Солер (Реал Сосьєдад), Лукас Бойє (Алавес) та Федеріко Віньяс (Ов'єдо).

Водночас у матчі проти Сельти Ямал зазнав травми — у нього діагностували ушкодження двоголового м’яза стегна лівої ноги. У клубі повідомили, що гравець обійдеться без хірургічного втручання, однак він вибув до завершення сезону.

Загалом у поточному сезоні Ямаль провів 45 матчів на клубному рівні, забивши 24 голи та віддавши 18 асистів.