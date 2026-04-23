18-річний іспанський вінгер зазнав серйозного пошкодження.

Футбольний світ сколихнула новина про те, що сезон 2025/2026 для Ламіна Ямаля офіційно завершено. У четвер Барселона підтвердила, що 18-річний нападник отримав пошкодження двоголового м’яза стегна лівої ноги під час переможного матчу Ла Ліги проти Сельти (1:0).

Травма сталася невдовзі після того, як юний талант реалізував переможний пенальті. Відреагувавши на цю новину, випускник Ла Масії опублікував емоційне звернення до вболівальників на своїй сторінці в Instagram.

"Ця травма залишає мене поза полем у той момент, коли я найбільше хотів би там бути, і це болить сильніше, ніж я можу пояснити. Боляче не мати змоги боротися пліч-о-пліч із моїми товаришами по команді, не мати можливості допомогти, коли я потрібен команді. Але я вірю в них і знаю, що вони віддадуть усі сили в кожному матчі", — написав Ямаль.

Відсутність гравця стане колосальною втратою для команди Гансі Фліка, яка зараз бореться за другий поспіль титул Ла Ліги. Травма сталася у вкрай незручний момент — напередодні вирішального Ель Класіко проти мадридського Реала, який посідає другу сходинку.

Крім того, перед Ямалем тепер стоїть завдання встигнути відновитися до початку кампанії збірної Іспанії на Чемпіонаті світу-2026. Попри важку ситуацію, футболіст завершив свій допис на оптимістичній ноті:

"Я буду поруч, навіть якщо збоку, підтримуючи та підштовхуючи команду як один із них. Це не кінець, це лише пауза. Я повернуся сильнішим, більш вмотивованим, ніж будь-коли, і наступний сезон буде кращим. Дякую за ваші повідомлення та Visca el Barca".

У нинішній кампанії Ламін демонстрував феноменальну результативність у складі Барселони до моменту своєї прикрої травми. Загалом у всіх клубних турнірах поточної кампанії іспанський вінгер встиг провести 45 матчів, у яких відзначився 24 забитими м'ячами та 17 результативними передачами (41 дія за системою гол+пас).