Попри травму, вінгер Барселони залишається у планах тренерського штабу.

Нападник Барселони Ламін Ямаль буде включений до попереднього списку збірної Іспанії на чемпіонат світу 2026 року.

Головний тренер національної команди Луїс де ла Фуенте має намір внести 18-річного футболіста до розширеної заявки, яку необхідно подати до ФІФА найближчим часом. Це рішення ухвалене попри нещодавню травму гравця, через яку він пропустить залишок клубного сезону.

Очікується, що попередній список складатиметься з 35–55 футболістів, серед яких має бути щонайменше чотири воротарі. Федерація футболу Іспанії повинна подати його до 11 травня.

Фінальну заявку, ймовірно, оголосять 22 травня, і Ямаль має всі шанси потрапити й до остаточного складу, якщо встигне повністю відновитися до турніру.