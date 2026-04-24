Іспанія

Опорний півзахисник мадридського Реалу вибув із заявки на найближчий матч чемпіонату Іспанії через м'язове пошкодження.

Сьогодні ввечері Реал проведе виїзний поєдинок Ла Ліги проти Бетіса, проте команді доведеться обійтися без одного зі своїх лідерів. Орельєн Чуамені не зможе вийти на поле стадіону Беніто Вільямарін.

За інформацією журналіста Серхіо Кіранте, у французького хавбека діагностовано перевантаження литкового м'яза лівої ноги. Через ризик ускладнення травми медичний штаб "вершкових" порадив тренеру не залучати гравця до поєдинку.

У сезоні-2025/26 Орельєн Чуамені демонструє високу витривалість, відігравши вже 45 офіційних матчів, у яких відзначився двома голами та двома асистами. Його відсутність ускладнює ситуацію для Альваро Арбелоа, оскільки через дисциплінарні заходи поза складом залишився і Дані Себальйос.

Стартовий свисток матчу Бетіс — Реал пролунає о 22:00.