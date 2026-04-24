Іспанія

Ще один шанс для українського голкіпера у Ла Лізі.

Сьогодні, 24 квітня, мадридський Реал проведе виїзний матч 33 туру іспанської Ла Ліги проти Бетіса.

Головний тренер "вершкових" Альваро Арбелоа визначився зі списком гравців, які будуть доступні у сьогоднішній грі.

У заявку мадридців потрапив український воротар Андрій Лунін, для якого це буде ще один шанс зіграти за Реал, поки відновлюється Тібо Куртуа.

Крім бельгійця Реал напередодні через травми втратив Арду Гюлера та Едера Мілітао, які приєдналися до травмованих Родріго та Ферлана Менді.

Після 32 турів Реал посідає друге місце у Ла Лізі, відстаючи від Барселони на дев'ять очок. У Бетіса 49 очок та п'яте місце.

Нагадаємо, матч Реал Бетіс – Реал Мадрид відбудеться сьогодні, 24 квітня, о 22:00.