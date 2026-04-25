Захисник Бетіса Ектор Бельєрін прокоментував нічийний результат у матчі Ла Ліги проти Реала (1:1).

"У таких ситуаціях, коли я забив, у тебе обмаль часу на роздуми. Зазвичай, коли я пробиваю, я не той гравець, який б’є занадто сильно. Завжди намагаюся цілити по кутах, і ось — м’яч пройшов крізь цілий натовп ніг, мабуть, так і залетів.

Не знаю, чого чекав арбітр, не бачив до кінця, як розвивався епізод, але, гадаю, це був справжній штурм, бо ми мали величезну кількість моментів. Протягом матчу в мене було відчуття, що ми повністю контролюємо гру і створюємо багато шансів, але нам просто не щастило забити. І ось, черга дійшла до мене, тож я дуже щасливий з цього приводу.

Не знаю, як це виглядало з боку, але зсередини, гадаю, навіть те, що ми не здобули три очки — це дещо несправедливо, не знаю. Саме таке відчуття було на полі. Вони, звісно, будучи чудовою командою з дуже якісними гравцями, також створювали нам багато проблем, але ми дуже багато били по воротах. Воротар витягував усе.

Ми заслуговували навіть на більше. Я задоволений, адже, зрештою, одне очко вдома з Мадридом — це хороший результат, але, чесно кажучи, думаю, ми заслуговували на трохи більше", — наводить слова Бельєріна Marca.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Реал Бетіс — Реал Мадрид.