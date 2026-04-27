Іспанія

Хавбек отримав травму стегна та пропустить фініш сезону.

Півзахисник Атлетіко Мадрид Пабло Барріос вибув щонайменше на місяць через травму, отриману в матчі чемпіонату.

У домашній грі проти Атлетіка Більбао (3:2) 22-річний хавбек змушений був залишити поле на 58-й хвилині. Після матчу медичне обстеження виявило у гравця травму двоголового м’яза стегна лівої ноги.

Таким чином, Пабло Барріос пропустить завершальні матчі сезону та не допоможе команді на вирішальному відрізку. Водночас існує теоретична можливість його повернення до потенційного фіналу Ліга чемпіонів УЄФА 30 травня — за умови, що Атлетіко Мадрид зможе туди пробитися.

Pablo Barrios sufre una lesión muscular en el muslo izquierdo.



🔗 https://t.co/RW9BjfMxDv pic.twitter.com/fKPr6Ncx7k — Atlético de Madrid (@Atleti) April 26, 2026

У нинішньому сезоні Барріос провів 35 матчів у всіх турнірах, у яких відзначився одним голом і трьома результативними передачами.

У найближчому графіку команди Дієго Сімеоне: 29 квітня — перший півфінал Ліги чемпіонів проти Арсеналу, а 2 травня — матч Ла Ліги проти Валенсії.