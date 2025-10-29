Іспанія

Іспанець отримав пошкодження у матчі проти Бетіса.

Півзахисник мадридського Атлетіко Пабло Барріос може пропустити найближчі матчі своєї команди через травму. Про це повідомляє прес-служба клубу.

У 22-річного іспанця діагностували м'язову травму легкого ступеня, яку він отримав у минулому матчі Ла Ліги проти Бетіса (2:0).

Терміни повернення гравця не називаються, але найближчим часом футболіст проходитиме курс фізіотерапії та працюватиме у тренажерному залі.

Нинішнього сезону Барріос провів 13 матчів, у яких забив один гол.

Після десяти турів Атлетіко набрав 19 очок і посідає четверте місце у Ла Лізі. Свій наступний матч "матрацники" проведуть Севільї – гра відбудеться 1 листопада.