У роздягальні "вершкових" спостерігається певна напруженість через роль французького нападника, тоді як бразилець зміг згуртувати колектив навколо себе.

У пресі знову з'являється інформація про проблеми з атмосферою в мадридському Реалі. Нападник Кіліан Мбаппе відчуває труднощі в колективі — він часто залишається ізольованим, що помітно навіть на футбольному полі, зазначає Madrid Universal.

Крім того, повідомляє джерело, гравці "вершкових" вважають справжнім лідером не француза, а Вінісіуса Жуніора. Головному тренеру Альваро Арбелоа вдалося створити позитивну динаміку в команді саме в період відсутності Мбаппе через травму. У цей час Вінісіус взяв на себе додаткову відповідальність і зміг згуртувати навколо себе одноклубників, чого, за спостереженнями експертів, так і не вдалося зробити Кіліану за весь час виступів у столиці Іспанії.

У сезоні-2025/26 питання лідерства в Реалі постало особливо гостро на тлі гонитви за Барселоною в чемпіонаті. Попри високий індивідуальний статус Мбаппе, внутрішня ієрархія команди наразі схиляється на користь бразильця.

Наступний поєдинок підопічні Арбелоа проведуть 3 травня о 22:00 проти Еспаньйола.