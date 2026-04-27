Мадридський клуб визначився з ціною на свого перспективного форварда, який влітку може змінити чемпіонат Іспанії на Серію А або Бундеслігу.

Нападник Гонсало Гарсія може залишити мадридський Реал, про що інформують журналісти видання AS. Керівництво Королівського клубу готове розглянути варіант із продажем 22-річного форварда вже наступного літа.

Як стало відомо джерелу, мадридці відпустять гравця, якщо за нього запропонують 60 мільйонів євро. Наразі у Гарсії є варіанти продовження кар'єри в чемпіонатах Італії та Німеччини. Примітно, що портал Transfermarkt оцінює іспанця у 30 мільйонів євро, а чинний контракт нападника з "вершковими" розрахований до кінця червня 2030 року.

У сезоні-2025/26 Гонсало Гарсія провів 25 поєдинків у Ла Лізі. На його рахунку чотири забиті м'ячі. Попри статус вихованця, Реал готовий піти на угоду, щоб збалансувати бюджет перед майбутніми трансферами.