Іспанія

Колишній капітан Манчестер Сіті відмовив мадридському клубу, оскільки розглядає інший пріоритетний варіант для продовження кар'єри.

Екскапітан Манчестер Сіті Бернарду Сілва, схоже, не перейде в мадридське Атлетіко. "Матрацники" вважалися одними з головних претендентів на 31-річного футболіста, але не змогли його переконати.

Переговори завершилися невдачею — Сілва відповів відмовою. Пріоритетним варіантом продовження кар'єри для хавбека залишається Барселона. Наразі гравець чекає, коли каталонський клуб закриє угоду.

Бернарду Сілва залишив Манчестер Сіті в статусі вільного агента після дев'яти років виступів за "містян". У сезоні-2025/26 Бернарду провів 53 матчі за англійський колектив в усіх турнірах, записавши на свій рахунок три забиті м'ячі та п'ять гольових передач.

Раніше повідомлялося, що Атлетіко хочуть забрати півзахисника Манчестер Сіті, який не прижився в АПЛ.