Іспанія

Словенський голкіпер мадридського клубу прокоментував чутки щодо свого можливого відходу після 12 сезонів у команді.

Голкіпер Ян Облак прокоментував чутки навколо свого майбутнього в мадридському Атлетіко. Після 12 сезонів у складі іспанського гранда словенський воротар визнав, що ще нічого не вирішено.

"Чесно кажучи, будь що буде. Я не маю на це величезного впливу. Я знаю, що чутки цікаві, але я зосереджений на грі. Я завжди поважав свій контракт і буду це робити. Я все ще хочу виграти трофеї, які ще не завоював, але останнє слово за клубом", — сказав Облак.

"Клуб ухвалює рішення. Що стосується мене, я почуваюся фантастично і точно можу грати на найвищому рівні ще кілька років", — підсумував Облак.

Нагадаємо, Облак виграв із "матрацниками" 4 трофеї, серед яких чемпіонат Іспанії та Ліга Європи.

Раніше Бернарду Сілва дав відповідь Атлетіко.