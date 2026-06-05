Іспанія

Туринський клуб розглядав можливість запрошення голкіпера мадридського Атлетіко Яна Облака, проте фінансові апетити словенця завадили трансферу.

Голкіпер мадридського Атлетіко Ян Облак навряд чи перейде в Ювентус цього літа. Ім'я словенця з'явилося під час переговорів клубів щодо вінгера Ніколаса Гонсалеса.

Як відомо, туринці шукають нового воротаря, тому варіант із підписанням Облака цілком міг їх зацікавити. Однак, як повідомляє журналіст Джанлука ді Марціо, від ідеї довелося швидко відмовитися з простої причини — зарплата кіпера "матрацників" є занадто високою (близько 12 млн євро на рік).

Контракт Яна Облака з Атлетіко закінчується за два роки. Цінник 33-річного стража воріт на Transfermarkt становить 17 млн євро.

Раніше повідомлялося, що Ювентус працює над трансфером Серлота.