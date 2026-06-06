Іспанія

Флорентіно Перес хоче зробити вінгера Баварії найдорожчим трансфером в історії клубу.

Реал Мадрид серйозно налаштований підписати вінгера Баварії Майкла Олісе вже цього літа.

Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, мадридський клуб готовий збільшити бюджет угоди до 180 мільйонів євро.

За інформацією джерела, президент Реала Флорентіно Перес спочатку визначив максимальну суму для великого літнього трансферу на рівні 150 мільйонів євро, однак враження від гри французького футболіста змусили керівника переглянути свою позицію.

Очікується, що вже у вівторок мадридці направлять Баварії стартову пропозицію в розмірі 150 мільйонів євро. Водночас у Мюнхені не мають наміру розлучатися з одним із лідерів команди та, за попередніми даними, готові відхилити будь-який запит щодо трансферу.

Раніше повідомлялося, що керівництво Баварії вважає Олісе недоторканним навіть у випадку пропозицій на рівні 200 мільйонів євро. Почесний президент клубу Улі Генесс уже заявляв, що спортивні результати для мюнхенців важливіші за фінансову вигоду.

Перес, за даними Романо, особисто захопився грою француза після матчів Ліги чемпіонів минулого сезону та бачить у ньому нового "галактіко" для Реала. Якщо трансфер усе ж відбудеться, Олісе стане найдорожчим підписанням в історії мадридського клубу.