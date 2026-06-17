Іспанія

Жозе Моурінью розглядає Ніко Шлоттербека та Фелікса Нмечу як потенційне підсилення складу мадридців.

Реал продовжує працювати над посиленням команди в літнє трансферне вікно та звернув увагу на двох гравців дортмундської Боруссії.

За інформацією журналіста Патріка Бергера, до списку кандидатів мадридського клубу увійшли центральний захисник Ніко Шлоттербек і півзахисник Фелікс Нмеча. Головний тренер вершкових Жозе Моурінью високо оцінює можливості обох футболістів та вже зібрав детальну інформацію щодо потенційних трансферів.

Особливий інтерес наставник Реала виявляє до Шлоттербека. Португальський фахівець прагне підсилити центр оборони лівоногим захисником, а німець є одним із головних кандидатів на цю роль. Також у полі зору мадридців перебуває оборонець Арсеналу Ріккардо Калафіорі.

Повідомляється, що Шлоттербек має спеціальну клаусулу у своєму контракті, пов’язану з чемпіонатом світу, яка може дозволити йому залишити Боруссію за суму від 50 до 60 мільйонів євро.

Крім зміцнення захисної ланки, керівництво Реала працює над варіантами посилення середньої лінії та атаки, де одним із можливих новачків розглядається саме Нмеча.