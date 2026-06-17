Іспанія

Іспанський клуб вирішив не активувати опцію продовження угоди з 33-річним ганським півзахисником.

Півзахисник збірної Гани Томас Парті не продовжуватиме контракт із Вільярреалом. Про це повідомляє The Athletic.

Іспанський клуб не планує активувати опцію продовження угоди з 33-річним футболістом, якого підписали влітку 2025 року після його відходу з лондонського Арсенала. Таким чином, наприкінці червня Парті отримає статус вільного агента.

У минулому сезоні півзахисник провів 32 матчі за Вільярреал, зокрема 5 поєдинків у Лізі чемпіонів. У чемпіонаті Іспанії клуб посів третє місце — це найкращий результат команди за останні 13 років.

Наразі футболіст перебуває у таборі збірної Гани, яка бере участь у чемпіонаті світу-2026. Через висунуті раніше звинувачення гравця не пустили до Канади на матч проти Панами.