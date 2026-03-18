Football.ua за підтримки betking пропонує кілька найцікавіших ставок на сьогоднішні матчі у Лізі чемпіонів.

Плей-оф Ліги чемпіонів набирає обертів. Після драматичних протистоянь у перших іграх 1/8 фіналу, де Атлетіко розгромив Тоттенгем, а Галатасарай мінімально здолав Ліверпуль, настав час вирішальних поєдинків. Сьогодні на фанатів чекають запеклі битви за вихід до чвертьфіналу.

У рамках нашої рубрики Football.ua разом із betking підготував три перспективні прогнози на сьогоднішні поєдинки.

На сьогодні ми обрали наступні зустрічі: Тоттенгем — Атлетіко, Барселона — Ньюкасл Юнайтед та Ліверпуль — Галатасарай.

Тоттенгем — Атлетіко

Ставка: обидві заб'ють з коефіцієнтом 1.75

Перша зустріч завершилася впевненою перемогою "матрацників" із рахунком 5:2. Тоттенгем опинився у скрутному становищі, тому вдома "шпори" будуть змушені йти вперед великими силами, щоб спробувати відіграти колосальне відставання.

Атлетіко на загальному етапі демонстрував солідну результативність, забивши 17 м'ячів у 8 турах. Враховуючи атакувальний стиль лондонців на власному полі та вміння іспанців карати на контратаках, ставка на те, що обидві команди відзначаться голами, виглядає дуже привабливою.

Барселона — Ньюкасл Юнайтед

Ставка: обидві заб'ють з коефіцієнтом 1.68

Протистояння на Сент-Джеймс Парк закінчилося бойовою нічиєю 1:1, що залишає інтригу максимально живою перед грою в Каталонії. Барселона на загальному етапі забила 22 м'ячі, підтверджуючи свій статус однієї з найпотужніших атак турніру.

Проте "сороки" у цьому розіграші вже довели свою гольову міць, впевнено пройшовши Карабах у 1/16 фіналу із загальним рахунком 9:3. Ньюкасл Юнайтед має швидких гравців, здатних скористатися високою лінією оборони "блаугранас", тому ми очікуємо на черговий обмін голами у цій парі.

Ліверпуль — Галатасарай

Ставка: перемога Ліверпуля у першому таймі з коефіцієнтом 1.82

Після мінімальної поразки у Туреччині (0:1) мерсисайдці не мають права на помилку на Енфілді. Ліверпуль впевнено пройшов загальний етап, посівши третє місце з 18 очками. Команда зазвичай починає домашні матчі дуже агресивно, намагаючись приголомшити суперника швидким голом.

Галатасарай пробився до 1/8 фіналу після виснажливої битви з Ювентус, де стамбульці зуміли втримати перевагу за сумою двох матчів. Очікується, що підопічні Арне Слота з перших хвилин влаштують штурм воріт гостей, щоб зняти питання про переможця ще до перерви.

