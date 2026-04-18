Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.
Атлетіко Мадрид — Реал Сосьєдад, Getty Images
18 квітня 2026, 09:05
У рамках фіналу Кубка Іспанії-2025/26 мадридський Атлетіко зустрінеться з Реалом Сосьєдад.
Поєдинок відбудеться в суботу, 18 квітня, на Естадіо Олімпіко де ла Картуха в іспанській Севільї. Початок — о 22:00 за київським часом.
За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Дієго Сімеоне. Так, на перемогу Атлетіко Мадрид в основний час можна поставити з коефіцієнтом 1.80, тоді як потенційний успіх Реала Сосьєдад оцінюється показником 4.33. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.60.
Здобуття трофея номінальними господарями поля оцінюється в 1.40, а гостями — в 2.90.
Тож на що ставити?
Пропонуємо поставити на варіант "Перший гол у 1-му таймі: Атлетіко Мадрид", представлений показником 2.00.
Коефіцієнтом 2.40 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Хуліана Альвареса, тоді як потенційний гол Антуана Грізманна — 2.85.
Також пропонуємо розглянути сценарій "Перемога Атлетіко Мадрид і тотал менше 3,5". На нього можна поставити з показником 2.57.
