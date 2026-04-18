Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках фіналу Кубка Іспанії-2025/26 мадридський Атлетіко зустрінеться з Реалом Сосьєдад.

Поєдинок відбудеться в суботу, 18 квітня, на Естадіо Олімпіко де ла Картуха в іспанській Севільї. Початок — о 22:00 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Дієго Сімеоне. Так, на перемогу Атлетіко Мадрид в основний час можна поставити з коефіцієнтом 1.80, тоді як потенційний успіх Реала Сосьєдад оцінюється показником 4.33. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.60.

Здобуття трофея номінальними господарями поля оцінюється в 1.40, а гостями — в 2.90.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Перший гол у 1-му таймі: Атлетіко Мадрид", представлений показником 2.00.

Коефіцієнтом 2.40 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Хуліана Альвареса, тоді як потенційний гол Антуана Грізманна — 2.85.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Перемога Атлетіко Мадрид і тотал менше 3,5". На нього можна поставити з показником 2.57.

