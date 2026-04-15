Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках 1/4 фіналу плейоф Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26 лондонський Арсенал зустрінеться з лісабонським Спортінгом (перший матч — 1:0).

Другий поєдинок відбудеться в середу, 15 квітня, на Арсенал Стедіум у Лондоні, Англія. Початок — о 22:00 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Мікеля Артети. Так, на перемогу Арсеналу можна поставити з коефіцієнтом 1.52, тоді як потенційний успіх Спортінга оцінюється показником 6.63. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.49.

Вихід англійців до наступного раунду турніру оцінюється в 1.07, а португальців — в 9.13.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Фора Арсенал: -1,0", представлений показником 1.82.

Коефіцієнтом 2.34 оцінена ймовірність "сухої" звитяги Арсеналу.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Перемога Арсеналу й тотал більше 1,5". На нього можна поставити з показником 1.80.

