Football.ua за підтримки betking пропонує кілька найцікавіших ставок на перші поєдинки 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Плей-оф Ліги чемпіонів у розпалі! Після насичених матчів 1/8 фіналу ми переходимо до стадії чвертьфіналів, де на вболівальників чекають топові зіткнення.

Барселона та ПСЖ підходять до цієї стадії після успішних дуелей з англійцями: каталонці у непростій боротьбі пройшли Ньюкасл Юнайтед, а парижани впевнено розібралися з Челсі, забивши лондонцям вісім м'ячів за сумою двох ігор. Не менш солідно виглядають і їхні сьогоднішні суперники — Атлетіко та Ліверпуль, які пробилися до вісімки найкращих завдяки результативним перемогам над Тоттенгем та Галатасарай відповідно.

У рамках нашої рубрики Football.ua разом із betking підготував прогнози на сьогоднішні чвертьфінальні поєдинки.

Барселона — Атлетіко Мадрид

Ставка: ТМ 2.5 з коефіцієнтом 3.00

Суто іспанське протистояння у чвертьфіналі обіцяє бути вкрай напруженим та стратегічним. Барселона на загальному етапі багато забивала, проте в плей-оф ціна помилки зростає, що змушує команди діяти обережніше. У матчах 1/8 фіналу проти Ньюкаслу каталонці вже продемонстрували, що вміють грати на результат, коли це необхідно.

Атлетіко під керівництвом Дієго Сімеоне традиційно робить ставку на залізобетонну оборону в гостьових поєдинках плей-оф. Хоча в попередньому раунді "матрацники" видали гольове шоу з Тоттенгем, на Камп Ноу вони, найімовірніше, повернуться до своєї класичної прагматичної моделі. Очікуємо в'язкої гри з мінімумом небезпечних моментів, де долю зустрічі може вирішити один м'яч.

ПСЖ — Ліверпуль

Ставка: перемога ПСЖ з коефіцієнтом 1.75

ПСЖ підходить до гри в статусі фаворита після того, як впевнено пройшов Челсі в 1/8 фіналу. Парижани демонструють неймовірну результативність у домашніх стінах і прагнутимуть створити комфортний доробок перед виїздом на Енфілд.

Ліверпуль зумів проявити характер у попередньому раунді проти Галатасарай, але гра команди Арне Слота на виїзді в цьому сезоні Ліги чемпіонів не завжди була стабільною. Враховуючи шалений тиск трибун Парк де Пренс та атакувальну потужність лідерів ПСЖ, ми віддаємо перевагу саме господарям, які зараз виглядають більш цілісним механізмом у єврокубкових битвах.

