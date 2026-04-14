Football.ua за підтримки betking пропонує кілька найцікавіших ставок на вирішальні поєдинки 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Чвертьфінальна стадія виходить на фінішну пряму! Після перших матчів, де "матрацники" та парижани зуміли створити солідний доробок, ситуація для Барселони та Ліверпуля виглядає критичною. Обидва фаворити поступилися у перших зустрічах із рахунком 0:2, тож сьогодні на вболівальників чекають справжні штурми воріт та відчайдушні спроби відігратися.

У рамках нашої рубрики Football.ua разом із betking підготував прогнози на сьогоднішні чвертьфінальні поєдинки.

Атлетіко — Барселона

Ставка: перемога Барселони з коефіцієнтом 1.88

У Мадриді на каталонців чекає надважке випробування. Перша зустріч завершилася поразкою "блаугранас" із рахунком 0:2, що дає команді Дієго Сімеоне змогу знову закритися у своєму фірмовому захисному блоці. Проте Барселона у цьому сезоні вже не раз доводила свою здатність долати насичену оборону.

Попри відставання у два м'ячі, ми очікуємо, що гості гратимуть першим номером і зможуть здобути перемогу в основний час. Питання лише в тому, чи вистачить цього результату для загального успіху та виходу до півфіналу. Ставка на перемогу підопічних Гансі Фліка виглядає логічною, враховуючи їхню мотивацію взяти реванш за невдачу в першій грі.

Ліверпуль — ПСЖ

Ставка: перемога ПСЖ з коефіцієнтом 2.64

На Енфілді "червоні" спробують здійснити ще один легендарний камбек. Після поразки у Парижі з рахунком 0:2 команда Арне Слота змушена з перших хвилин йти вперед великими силами. Проте саме така відкрита гра є ідеальним сценарієм для нинішнього ПСЖ.

Парижани володіють неймовірною швидкістю в контратаках і вміють карати суперників за найменші помилки та залишені вільні зони. Враховуючи, що Ліверпуль буде ризикувати, у гостей з'явиться чимало шансів знову вразити ворота мерсисайдців. Коефіцієнт на перемогу ПСЖ у матчі-відповіді виглядає дуже привабливо, оскільки команда Луїса Енріке зараз перебуває у чудовій формі та знає, як доводити такі протистояння до переможного кінця.

