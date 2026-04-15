Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках 1/4 фіналу плейоф Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26 мюнхенська Баварія зустрінеться з мадридським Реалом (перший матч — 2:1).

Другий поєдинок відбудеться в середу, 15 квітня, на Футбольній арені Мюнхен у Німеччині. Початок — о 22:00 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Венсана Компані. Так, на перемогу Баварії можна поставити з коефіцієнтом 1.55, тоді як потенційний успіх Реала оцінюється показником 4.95. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 5.46.

Вихід німців до наступного раунду турніру оцінюється в 1.12, а іспанців — в 6.58.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Баварія заб'є в обох таймах", представлений показником 1.78.

Коефіцієнтом 2.59 оцінена ймовірність здійснення асисту Майклом Олісе.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Обидві команди заб'ють і тотал менше 5,5". На нього можна поставити з показником 1.85.

