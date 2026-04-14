Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках 1/4 фіналу плейоф Ліги конференцій УЄФА-2025/26 АЗ зустрінеться з Шахтарем (перший матч — 0:3).

Другий поєдинок відбудеться в четвер, 16 квітня, на АЗ Стадіон в Алкмарі, Нідерланди. Початок — о 19:45 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Лі-Роя Ехтельда. Так, на перемогу АЗ в основний час можна поставити з коефіцієнтом 2.01, тоді як потенційний успіх Шахтаря оцінюється показником 3.61. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.92.

Вихід нідерландців до наступного раунду турніру оцінюється в 8.81, а українців — в 1.08.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "АЗ не програє + обидві команди заб'ють", представлений показником 2.17.

Коефіцієнтом 2.09 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Троя Перротта.

Також пропонуємо розглянути сценарій "АЗ заб'є в 1-му таймі". На нього можна поставити з показником 1.75.

