Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.
Челсі — Манчестер Сіті, Getty Images
11 квітня 2026, 16:09
У рамках 32-го туру англійської Прем'єр-ліги-2025/26 Челсі прийматиме Манчестер Сіті.
Поєдинок відбудеться в неділю, 12 квітня, на стадіоні Стемфорд Брідж у Лондоні, Англія. Початок — о 18:30 за київським часом.
За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Пепа Гвардіоли. Так, на перемогу Манчестер Сіті можна поставити з коефіцієнтом 2.18, тоді як потенційний успіх Челсі оцінюється показником 3.07. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4.06.
Тож на що ставити?
Пропонуємо поставити на варіант "Фора Манчестер Сіті: -0,25", представлений показником 1.86.
Коефіцієнтом 1.84 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Ерлінга Голанда.
Також пропонуємо розглянути сценарій "Манчестер Сіті не програє й тотал менше 3,5". На нього можна поставити з показником 2.25.
