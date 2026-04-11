Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках 32-го туру англійської Прем'єр-ліги-2025/26 Челсі прийматиме Манчестер Сіті.

Поєдинок відбудеться в неділю, 12 квітня, на стадіоні Стемфорд Брідж у Лондоні, Англія. Початок — о 18:30 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Пепа Гвардіоли. Так, на перемогу Манчестер Сіті можна поставити з коефіцієнтом 2.18, тоді як потенційний успіх Челсі оцінюється показником 3.07. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.06.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Фора Манчестер Сіті: -0,25", представлений показником 1.86.

Коефіцієнтом 1.84 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Ерлінга Голанда.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Манчестер Сіті не програє й тотал менше 3,5". На нього можна поставити з показником 2.25.

Слідкуйте за матчем Челсі — Манчестер Сіті на Football.ua.