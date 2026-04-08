Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках 1/4 фіналу плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26 ПСЖ зустрінеться з Ліверпулем.

Перший поєдинок відбудеться в середу, 8 квітня, на Парк де Пренс у Парижі, Франція. Початок — о 22:00 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Луїса Енріке. Так, на перемогу ПСЖ можна поставити з коефіцієнтом 1.75, тоді як потенційний успіх Ліверпуля оцінюється показником 4.42. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.28.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Обидві команди заб'ють у 2-му таймі", представлений показником 2.69.

Коефіцієнтом 2.14 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Усмана Дембеле.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Перемога ПСЖ і тотал менше 4,5". На нього можна поставити з показником 2.26.

