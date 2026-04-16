Пропонуємо вашій увазі котировку букмекерів.

Завершилися перші матчі чвертьфінальної стадії Ліги конференцій і в кожному з них команда-господар здобула впевнену перемогу і тепер мало в кого виникають питання, хто ж вийде до півфіналів.

Донецький Шахтар перед першим поєдинком з нідерландським АЗ вважався андердогом в парі, але тепер вони є третіми в списку фаворитів на перемогу у турнірі (коефіцієнт — 5,00).

Лідер тут, прогнозовано, англійський Крістал Пелас (2,3), який розгромив у своєму чвертьфіналі Фіорентину. А на іспанський іспанський Райо Вальєкано експерти прогнозують коефіцієнт 4,5.