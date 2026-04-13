Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках 1/4 фіналу плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26 Атлетіко Мадрид зустрінеться з Барселоною (перший матч — 2:0).

Другий поєдинок відбудеться у вівторок, 14 квітня, на Естадіо Метрополітано в Мадриді, Іспанія. Початок — о 22:00 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Гансі Фліка. Так, на перемогу Барселони в основний час можна поставити з коефіцієнтом 1.82, тоді як потенційний успіх Атлетіко оцінюється показником 3.76. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.63.

Вихід господарів поля до наступного раунду турніру оцінюється в 1.33, а гостей — в 3.47.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Тотал голів Атлетіко: 1", представлений показником 2.69.

Коефіцієнтом 2.09 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Роберта Левандовські.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Барселона не програє й тотал менше 4,5". На нього можна поставити з показником 1.82.

