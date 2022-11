На час чемпіонату світу-2022 турецька Суперліга взяла паузу, проте продовжуються змагання у першій лізі країни.

Зокрема у неділю, 27 листопада, у битві середняків Гезтепе на своєму полі приймав Алтай. Втім, гра запам'яталася далеко не футбольними подіями.

Спочатку фанати гостей вистрілили по господарях ракетницею, а згодом безлади перетворилися у справжню анархію, у вирі якої один із вболівальників якої вирвав кутовий прапорець і вдарив ним по спині голкіпера Алтаю.

Воротар був терміново доставлений до лікарні. Цілком логічно, що після такої події матч було зупинено, а команди відправлені до роздягалень. Доля результату зустрічі наразі невідома, на момент зупинки рахунок не було відкрито.

Goztepe vs Altay in Turkey was interrupted after a fan attacked the Altay goalkeeper with the corner flag… 😧pic.twitter.com/ylfsSKmrxM