Камерунський воротар переходить у турецький клуб на правах оренди та отримає підвищений дохід завдяки бонусам.

Воротар Манчестер Юнайтед Андре Онана проведе цей сезон у Трабзонспорі на правах оренди. Перехід буде безплатний і без опції викупу, але фінансові умови для футболіста виявилися значно вигіднішими.

За інформацією журналіста Фабріціо Романо, голкіпер уже підписав усі необхідні документи, і офіційне підтвердження трансферу від турецького клубу очікується найближчим часом. Наступного тижня Онана приєднається до нової команди.

Журналіст Бен Джейкобс повідомляє, що фінальні деталі угоди будуть узгоджені протягом 24 годин. Завдяки підписному бонусу та додатковим преміям, 29-річний воротар заробить у Туреччині більше, ніж отримував у Манчестер Юнайтед.

У поточному сезоні Онана провів лише один матч за Юнайтед — у Кубку англійської ліги, де пропустив два голи.