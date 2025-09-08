Німеччина

Новий форвард Баварії пояснив свій відхід із Челсі та поділився очікуваннями від роботи з Венсаном Компані.

Нападник Баварії Ніколас Джексон, який цього літа перейшов із Челсі на правах оренди, розповів про своє рішення залишити лондонський клуб і поділився думкою про головного тренера Челсі Енцо Мареску.

— Футбол повний циклів. Іноді все йде не так, як має бути, і це частина гри. Я поважаю тренера Мареску, я багато чого в нього навчився. У нього свої ідеї та свій стиль. Мені просто потрібне було щось інше на цьому етапі кар'єри. Я ні про що не жалкую, тільки вдячний за час, проведений у Челсі, — сказав Джексон в інтерв’ю Tuttosport.

Форварда також запитали про різницю між колишнім наставником Марескою та нинішнім головним тренером Баварії Венсаном Компані.

— Щиро кажучи, я не люблю порівнювати тренерів. У кожного з них свій стиль, і вони працюють у різних клубах та умовах. Вони були двома топгравцями, а тепер стали двома топтренерами. Я багато чому навчився у тренера Марескі, і я знаю, що Компані теж багато чого мене навчить. Мені не терпиться зіграти під його керівництвом, — додав Джексон.

Минулого сезону Джексон провів 37 матчів, у яких забив 13 голів та віддав шість гольових передач.