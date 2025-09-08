Англія

Капітан Манчестер Юнайтед відмовився від рекордних контрактів заради команди.

Капітан Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш цього літа відхилив одразу три пропозиції від клубів саудівської Про-ліги.

На початку літа Аль-Хіляль надіслав щедру пропозицію, пропонуючи Манчестер Юнайтед компенсацію у розмірі 100 мільйонів фунтів, а самому футболісту – контракт на близько 200 мільйонів фунтів. Попри фантастичні умови, Фернандеш вирішив залишитися на Олд Траффорд, заявивши, що прагне допомогти команді вийти з кризи.

Пізніше Аль-Наср зробив подібну пропозицію, але відповідь португальця знову була негативною.

Третій клуб, Аль-Іттіхад, спробував підписати півзахисника в останні дні європейського літнього трансферного вікна. Однак угода виявилася складною через те, що клуб уже вичерпав ліміт на іноземних гравців.

Попри те, що трансферне вікно в Саудівській Аравії закривається лише 10 вересня, Аль-Іттіхаду доведеться продати одного зі своїх легіонерів, аби звільнити місце для Фернандеша.