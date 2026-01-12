Англія

Лондонський клуб домовився з Атлетіко про трансфер за 40 мільйонів євро.

Центральний півзахисник мадридського Атлетіко Конор Галлагер стане гравцем Тоттенгема.

Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, 25-річний англійський футболіст уже поінформував мадридський клуб про своє рішення приєднатися до табору "шпор".

За інформацією джерела, Тоттенгем заплатить за гравця 40 мільйонів євро. Йдеться про повноцінний трансфер, який дозволив лондонцям випередити Астон Віллу в боротьбі за футболіста.

Раніше бірмінгемський клуб погодив угоду з Атлетіко, однак сам Галлагер не дав остаточної згоди на цей перехід, обравши варіант із Тоттенгемом.

У поточному сезоні Конор Галлагер провів за "матрацників" 27 матчів у всіх турнірах, забив 3 голи та віддав 1 асист. Раніше в АПЛ англійський хавбек виступав за Челсі, вихованцем якого він є, та Крістал Пелес на правах оренди.