Туреччина

36-річний воротар провів у стамбульській команді понад чотири сезони та виграв три трофеї.

Бешикташ офіційно оголосив про припинення співпраці з воротарем і капітаном команди Мертом Гюноком.

36-річний голкіпер захищав кольори стамбульського клубу з серпня 2021 року. За цей час він зробив вагомий внесок у здобуття трофеїв — разом із командою Гюнок виграв Кубок Туреччини, а також двічі ставав володарем Суперкубка країни.

У поточному сезоні Мерт Гюнок зіграв 13 матчів у всіх турнірах, один із яких завершив "на нуль", пропустив 21 м’яч та отримав три жовті картки. На старті кампанії він був основним воротарем і капітаном команди, зокрема виходив у старті на матчі проти Шахтаря, однак згодом місце в основі почав отримувати Ерсін Дестаноглу.

Загалом за час виступів у складі Бешикташа Гюнок провів 130 поєдинків, пропустив 153 голи та 38 разів зберігав свої ворота "сухими". Клуб подякував воротарю за професіоналізм і внесок у спільні успіхи.