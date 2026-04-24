Каталонський гранд розглядає можливість запрошення Бернарду Сілви та Педру Нету для зміцнення атакувальної лінії в літнє трансферне вікно.

Одразу два португальські гравці потрапили у сферу інтересів Барселони. Каталонський клуб вивчає варіанти підписання 31-річного півзахисника Манчестер Сіті Бернарду Сілви та 26-річного вінгера Челсі Педру Нету, повідомляє Mundo Deportivo.

"Синьо-гранатові" сподіваються підсилити атаку майбутнім літом, і обидва футболісти вважаються придатними кандидатами для системи гри команди. Сілва буде доступний на правах вільного агента — він не планує продовжувати контракт із "містянами", що закінчується. Досвідчений хавбек вже неодноразово фігурував у шорт-листах каталонців у минулі роки.

Що стосується Педру Нету, якого портал Transfermarkt оцінює у 60 млн євро, то він, імовірно, замислиться про зміну клубу в разі непотрапляння "синіх" до Ліги чемпіонів за підсумками поточного сезону.

