Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги Європи УЄФА, що відбувся 19 лютого 2026 року.
Фенербахче — Ноттінгем Форест, ФК Ноттінгем Форест
20 лютого 2026, 07:15
Ноттінгем Форест у першому стиковому матчі плей-оф Ліги Європи в гостях впевнено обіграв Фенербахче (3:0).
Команда Вітора Перейри відкрила рахунок у матчі в середині першого тайму, коли на 22 хвилині голом відзначився Мурільйо. Потім наприкінці першого тайму перевагу "лісників" подвоїв Ігор Жезус.
На початку другого тайму остаточну крапку у матчі поставив Морган Гіббс-Вайт.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Фенербахче — Ноттінгем Форест у рамках попереднього раунду плей-оф Ліги Європи УЄФА-2025/26:
Фенербахче — Ноттінгем Форест 0:3
Голи: Мурільйо, 22, Жезус, 43, Гіббс-Вайт, 51.
Фенербахче: Едерсон — Семеду, Шкрініар (Сьоюнджю, 27), Остерволде, Мюлдюр (Мерджан, 46) — Гендузі, Таліска (Юксек, 61), Канте (Фред, 76) — Асенсіо, Шеріф, Актюркоглу (Доржелес, 46).
Ноттінгем Форест: Ортега — Айна, Міленкович, Мурільйо, Вільямс — Андерсон (Домінгес, 67), Сангаре — Гадсон-Одої (Макаті, 82), Гіббс-Вайт (Єйтс, 67), Гатчінсон (Ндоє, 61) — Жезус (Лукка, 61).
Попередження: Шкрініар, Остерволде, Сьоюнджю, Фред.