Ліга Європи

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги Європи УЄФА, що відбувся 19 лютого 2026 року.

Ноттінгем Форест у першому стиковому матчі плей-оф Ліги Європи в гостях впевнено обіграв Фенербахче (3:0).

Команда Вітора Перейри відкрила рахунок у матчі в середині першого тайму, коли на 22 хвилині голом відзначився Мурільйо. Потім наприкінці першого тайму перевагу "лісників" подвоїв Ігор Жезус.

На початку другого тайму остаточну крапку у матчі поставив Морган Гіббс-Вайт.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Фенербахче — Ноттінгем Форест у рамках попереднього раунду плей-оф Ліги Європи УЄФА-2025/26:

Фенербахче — Ноттінгем Форест 0:3

Голи: Мурільйо, 22, Жезус, 43, Гіббс-Вайт, 51.

Фенербахче: Едерсон — Семеду, Шкрініар (Сьоюнджю, 27), Остерволде, Мюлдюр (Мерджан, 46) — Гендузі, Таліска (Юксек, 61), Канте (Фред, 76) — Асенсіо, Шеріф, Актюркоглу (Доржелес, 46).

Ноттінгем Форест: Ортега — Айна, Міленкович, Мурільйо, Вільямс — Андерсон (Домінгес, 67), Сангаре — Гадсон-Одої (Макаті, 82), Гіббс-Вайт (Єйтс, 67), Гатчінсон (Ндоє, 61) — Жезус (Лукка, 61).

Попередження: Шкрініар, Остерволде, Сьоюнджю, Фред.