Украина

Организация внесла временные изменения в правила трансферов.

Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола утвердил изменения в Регламенте по статусу и трансферам футболистов на сезоны 2019/2020 и 2020/2021.

"В течение одного сезона футболист может быть зарегистрирован максимум за три клуба.

В течение этого периода футболист имеет право выступать в официальных соревнованиях только за три клуба независимо от их принадлежности (ПЛ, ПФЛ, ААФУ, ДЮФЛ и региональная федерация)", — гласит заявление на сайт УАФ.

Ранее игроки могли быть заиграны лишь за два клуба по ходу сезона.