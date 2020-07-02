Организация внесла временные изменения в правила трансферов.
Дом футбола, фото УАФ
02 июля 2020, 19:40
Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола утвердил изменения в Регламенте по статусу и трансферам футболистов на сезоны 2019/2020 и 2020/2021.
"В течение одного сезона футболист может быть зарегистрирован максимум за три клуба.
В течение этого периода футболист имеет право выступать в официальных соревнованиях только за три клуба независимо от их принадлежности (ПЛ, ПФЛ, ААФУ, ДЮФЛ и региональная федерация)", — гласит заявление на сайт УАФ.
Ранее игроки могли быть заиграны лишь за два клуба по ходу сезона.