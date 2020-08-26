Украина

Израильтянин прокомментировал игру против Динамо.

Шахтер уступил Динамо в матче за Суперкубок Украины со счетом 1:3. Манор Соломон объяснил, чего не хватило "горнякам" и извинился за результат.

"Это был трудный матч с сильной командой. Шахтер доминировал, мы создали много моментов, но не забили столько, чтобы победить. Сопернику удалось реализовать несколько шансов. В итоге – 1:3.

Просим прощения у наших болельщиков. Сейчас будет пауза на игры национальных сборных, а затем мы продолжим выступления", — приводит слова Соломона официальный сайт Шахтера.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Шахтер — Динамо.