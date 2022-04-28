Украина

Дмитро Кривушкін отримав дозвіл на роботу у Польщі.

Український арбітр Дмитро Кривушкін обслуговуватиме матчі другої та третьої польських футбольних ліг. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

Після російського вторгнення в Україну Кривушкін разом із дружиною та трьома дітьми вирушив до Польщі.

Через Комітет арбітрів УАФ Дмитро звернувся за допомогою до Лучано Лучі і той разом із Андрієм Павелком написали листа до Польського футбольного союзу, щоб суддя отримав роботу в їхньому чемпіонаті.

Зазначимо, що Кривушкін вже працював на матчах нижчих ліг Польщі, а нещодавно він обговорював благодійний матч між Лехією та Шахтарем у Гданську.

У березні Кривушкін взяв участь у семінарі арбітрів польського чемпіонату. Тепер він отримав можливість обслуговувати матчі другого та третього дивізіонів та вже отримав відповідні призначення.