Україна

Команди УПЛ впізнали арбітрів на четвертий тур чемпіонату України.

Починаючи з п'ятниці до понеділка (9-12 вересня) відбудуться матчі четвертого туру української Прем'єр-ліги.

Стали відомі суддівські призначення на майбутні матчі. Зокрема матч Динамо — Львів обслуговуватиме бригада арбітрів на чолі з Олександром Омельченком.

Ще одне цікаве протистояння між донецьким Шахтарем та Чорноморцем дісталося Миколі Балакіну.

Анастасія Романюк обслуговуватиме заключну гру туру між Інгульцем та Минаєм.

Єдиний матч, на якому буде присутня система ВАР — це зустріч між Ворсклою та Олександрією. За системою ВАР слідкуватиме Євген Арановський.

Всі призначення:

9 вересня, п’ятниця

17:00 Рух — Зоря — Віктор Копієвський (Кропивницький)

10 вересня, субота

15:00 Кривбас — Верес — Дмитро Кривушкін (Харків)

17:00 Шахтар — Чорноморець — Микола Балакін (Київська область)

11 вересня, неділя

13:00 Дніпро-1 — Металіст 1925 — Олексій Деревінський (Хмельницький)

15:00 Колос — Металіст — Ярослав Козик (Мукачево)

17:00 Динамо — Львів — Олександр Омельченко (Слов'янськ)

12 вересня, понеділок

13:00 Ворскла — Олександрія — Юрій Іванов (Донецька область)

Арбітр ВАР — Євген Арановський

15:00 Інгулець — Минай — Анастасія Романюк (Івано-Франківськ)

Раніше Football.ua підбив підсумки третього туру УПЛ.