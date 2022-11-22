Україна

У організації своя думка стосовно того, що відбувається.

На Facebook-сторінці УАФ опублікувала заяву щодо нещодавніх інцидентів із врученням підозри представникам асоціації.

"Українська асоціація футболу — єдина серед усіх спортивних асоціацій — подала позов до ЄСПЛ щодо відшкодування українському футболу збитків, завданих агресором. Майже одразу після цього кроку УАФ сама опинилася серед мішеней агресії рф в Україні.

За активну антиросійську позицію, за вимоги виключити російські команди зі змагань УЄФА та складу ФІФА представники проросійських сил в Україні розгорнули проти асоціації замовне кримінальне переслідування.

Що відбулося

Кримінальне провадження, яке було зареєстроване аж чотири роки тому, раптом перетворилося на зброю проти УАФ.

Парадокс у тому, що саме асоціація ініціювала розслідування цієї справи — за фактом розтрати коштів УЄФА через компанію «Ньюпорт Менеджмент». Саме асоціація виявила та ліквідувала непрозору схему розподілу коштів, яка діяла понад 20 років. Вона весь час контролювалася виключно попереднім керівництвом УАФ (тоді — ФФУ), яке належить до проросійської політичної сили та перебувало в тісних стосунках із головним російським представником в Україні — Віктором Медведчуком.

Деталі

Підозри, які представники УАФ отримали у провадженні, взагалі не витримують критики.

Час їхнього підписання не збігається з фізичними можливостями прокурора-підписанта, який, наприклад, за дві години не міг дістатися з Києва до україно-польського кордону.

У них вживаються такі дивні формулювання, як: «…документи підписані невстановленою особою від імені…»

Низку документів, на яких слідство ґрунтує своє обвинувачення, нібито «було підписано» співробітниками УАФ, хоча в цей період «підписанти» перебували в закордонних відрядженнях.

Наявні ще багато-багато інших фальсифікацій та маніпуляцій.

Реальна причина

Дійсною причиною кримінального тиску на керівництво УАФ є спроба проросійських політиків змусити асоціацію припинити боротьбу проти рф, а також заблокувати процес підготовки України до участі в ролі організатора в чемпіонаті світу-2030.

Сьогодні ми очікуємо на появу нових деталей замовного переслідування УАФ, а тому обіцяємо й вам порцію цікавих коментарів із цього приводу", — кінець заяви.