Голкіпер Дмитро Різник вдруге поспіль став переможцем клубного опитування серед фанатів.
Дмитро Різник, Getty Images
30 грудня 2025, 17:22
Пресслужба донецького Шахтаря оголосила результати щорічного голосування серед уболівальників за найкращого футболіста команди. Переможцем за підсумками 2025 року став воротар Дмитро Різник.
Голкіпер випередив у рейтингу півзахисників Олега Очеретька та Педріньйо, здобувши найбільшу кількість голосів. Для Різника це вже друга поспіль перемога у фанатському опитуванні.
У поточному сезоні воротар провів 25 матчів у всіх турнірах, у яких пропустив 18 м’ячів, а також 23 рази зберігав свої ворота сухими. Окремо відзначається його внесок у перемогу Шахтаря в Кубку України — саме сейв Різника у серії пенальті став вирішальним.
Голкіпер виступає за донецький клуб з 2023 року.