Голкіпер Дмитро Різник вдруге поспіль став переможцем клубного опитування серед фанатів.

Пресслужба донецького Шахтаря оголосила результати щорічного голосування серед уболівальників за найкращого футболіста команди. Переможцем за підсумками 2025 року став воротар Дмитро Різник.

Голкіпер випередив у рейтингу півзахисників Олега Очеретька та Педріньйо, здобувши найбільшу кількість голосів. Для Різника це вже друга поспіль перемога у фанатському опитуванні.

У поточному сезоні воротар провів 25 матчів у всіх турнірах, у яких пропустив 18 м’ячів, а також 23 рази зберігав свої ворота сухими. Окремо відзначається його внесок у перемогу Шахтаря в Кубку України — саме сейв Різника у серії пенальті став вирішальним.

Голкіпер виступає за донецький клуб з 2023 року.