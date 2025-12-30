Україна

21-річний півзахисник Іван Лосенко став гравцем футбольного клубу Монреаль.

Вихованець донецького Шахтаря Іван Лосенко спробує свої сили за океаном. Молодий український хавбек приєднався до канадського Монреаля, який виступає в елітній лізі Північної Америки — MLS.

Сторони підписали орендну угоду терміном на 1 рік, яка також передбачає можливість продовження співпраці ще на 2 роки.

Іван Лосенко є уродженцем Білозерського, що на Донеччині. Пройшовши всі щаблі Академії Шахтаря, він став одним із лідерів юнацької команди гірників. Разом із Шахтарем U19 він здобув срібло чемпіоната України у 2024 році та отримав солідний європейський досвід, провівши 16 матчів у Юнацькій лізі УЄФА.

Перед переїздом до МЛС Лосенко активно набирався досвіду в дорослому футболі на внутрішній арені: У минулому сезону виступав в оренді за Інгулець, де провів 19 поєдинків та відзначився 2 забитими голами. Першу половину сезону-2025/26 захищав кольори дебютанта УПЛ Кудрівки, відігравши 13 матчів.