Україна 01 січня 2023, 18:08 Шахтар отримав нагороду від Зеленського Президент країни відзначив донецький клуб. Володимир Зеленський, офіційний сайт Президента України 01 січня 2023, 18:08 Напередодні Нового року Шахтар отримав знак подяки від імені Президента України Володимира Зеленського. Донецький клуб отримав нагороду за "підтримку України у вирішальну мить". Про це повідомляється на офіційному сайті "гірників". Пам’ятну нагороду зроблено з бахмутської солі та кримського ракушняка як символа незламності України та віри у велику перемогу. Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений FC Shakhtar Donetsk (@fcshakhtar) Раніше президент донецького Шахтаря Рінат Ахметов підбив підсумки року для "гірників", а також привітав всіх вболівальників з новорічними святами. Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте