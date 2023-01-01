Україна

Президент країни відзначив донецький клуб.

Напередодні Нового року Шахтар отримав знак подяки від імені Президента України Володимира Зеленського.

Донецький клуб отримав нагороду за "підтримку України у вирішальну мить". Про це повідомляється на офіційному сайті "гірників".

Пам’ятну нагороду зроблено з бахмутської солі та кримського ракушняка як символа незламності України та віри у велику перемогу.



Раніше президент донецького Шахтаря Рінат Ахметов підбив підсумки року для "гірників", а також привітав всіх вболівальників з новорічними святами.