Захисник "біло-синіх" поділився своїми думками після гри з Рухом.

Захисник київського Динамо Тарас Михавко прокоментував перемогу своєї команди у другому турі УПЛ проти львівського Руху (5:1).

"Не можу сказати, що легко, але кожен із нас готовий виходити на поле. Мені тренерський штаб сказав, що я готуюсь та граю, тому я не міг сказати, що в мене десь сил немає – я завжди готовий. Десь, звичайно, дорога можливо вимотує й забирає сили. Але, повторюся, виступаючи за Динамо, я би грав хоч кожних два дні. Тому нічого страшного, відновлюємось та готуємося до дуже важливого матчу.

У нас немає такого, що тренер говорить, хто відпочиває, за два-три дні до гри. Просто коли в день гри сказав, що такий-то склад, це його рішення й ми всі підтримуємо його.

Звичайно, я радий голу, тому що, я думаю, ви знаєте, минулого сезону мені десь трохи не щастило по-футбольному. А в цьому сезоні, дякувати Богу, поки що все успішно. І я повторюся, казав про це в інших інтерв'ю, що для мене неважливо, чи я забиваю, чи хтось інший – головне, щоб команда вигравала.

На тренуваннях ми працюємо й граємо до кінця, де б я не знаходився. Там був такий відскок якийсь неприємний, і я просто не виключився, зіграв до кінця, і вдалося забити", — наводить слова Михавка прес-служба клубу.

