Україна

Керманич столичного колективу прокоментував перемогу над Рухом.

Київське Динамо напередодні обіграло львівський Рух у гостьовому поєдинку другого туру української Прем’єр-ліги.

Рух — Динамо Київ 1:5 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "біло-синіх" Олександр Шовковський прокоментував успіх власної команди.

"По-перше, вітаю вболівальників із важливою перемогою. Із урахуванням попередньої та наступної ігор ми зробили певну ротацію, і я задоволений ставленням тих гравців, які сьогодні вийшли на футбольне поле. Вони чудово розуміли, що можливість виходити у стартовому складі треба підкріпляти своїми діями, своїм ставленням. І вони мають бути готові до цього.

Ми будемо працювати в такому насиченому ігровому графіку, що ігровий час отримають всі гравці.

Перемагає вся команда, так само вся команда зазнає поразки. Але гравці мають бути готові в своєму професійному ставленні, у своєму відновленні — у всьому. І коли їм надається шанс, вони мають ним користатись. А у мене нехай болить голова — кого наступного разу ставити у стартовий склад.

Я дуже радий і за Олександра Яцика, і за Максима Брагару, і за Віталія Буяльського, у якого було ушкодження, і він не працював певний час, і долучився не так давно. Герреро, так само, уперше зіграв у старті. Він працював на команду і провів чудову гру. Не забив, на жаль, але обов’язково заб’є — я у цьому впевнений. Але це те ставлення, яке має бути у гравців, які грають за Динамо Київ.

Команди, які ставлять перед собою високі завдання, повинні дуже швидко відходити як після перемог, так і після поразок. Так, іноді це буває дуже боляче. Але вже є наступна гра. У минуле слід повертатися виключно для того, аби аналізувати його і робити висновки, а не жити минулим.

Ми програли першу гру. Але в нас є всі можливості для того, аби виграти наступну. Ми сьогодні це довели своїм бажанням, своїм прагненням і своїми діями на футбольному полі.

Наші матчі завжди є принциповими, із великою кількістю єдиноборств, але при цьому, дійсно, гравці більш-менш коректно ставились один до одного, і це також повага до наших суперників з нашого боку. Але якщо розібратись — назвіть команду, яка в минулому сезоні була найбільш коректною?

Сьогоднішня гра — це сьогоднішня гра. Безумовно, ми її розберемо, ми подивимося на дії гравців, проаналізуємо, отримаємо всі необхідні матеріали, для того щоб мати можливість більш детально проаналізувати цю гру і дії кожного гравця окремо. Але, знову таки, виграє вся команда і програє вся команда. Безумовно, ми будемо враховувати багато моментів, коли будемо обирати стартовий склад на наступну гру. Але якщо немає пристрасті або немає амбіцій, краще не виходити на поле. Мені сьогодні сподобався настрій команди на гру.

Матчі складаються по різному. Можна мати купу моментів, але не реалізувати їх. А буває, що залітає все, що може залетіти. Рух — амбіційна команда, багато гравців залишили її, прийшли нові — це теж треба розуміти. Але давайте говорити сьогодні про те, що я більш за все задоволений грою нашої команди, діями гравців, їх ставленням, їх розумінням і тим, як вони діяли на футбольному полі.

Безумовно, без помилок не буває. Іноді помилки як раз і вирішують все, а тим більше коли ти піднімаєшся на більш високий рівень, то саме це в першу чергу і є визначальним. Тому треба готуватись. І в тренувальному процесі ми маємо перш за все боротися самі з собою, тому що коли ти піднімаєшся на новий рівень, граєш з більш сильними командами, то там все швидше, там менше часу на прийняття рішення, менше простору.

Для того щоб ти міг бути до цього готовий, ти маєш собі ставити завдання в тренувальному процесі робити все якнайшвидше, робити все за мінімальний проміжок часу, із мінімальною кількістю дотиків до м’яча. Тільки в такому випадку можна прогресувати і вирішувати найвищі завдання", — заявив український фахівець.

У наступному турі київське Динамо поїде до кам’янець-подільського Епіцентру.