Сергій Суханов поділився своїми думками після гри з Рухом.

Півзахисник Оболоні Сергій Суханов прокоментував перемогу своєї команди у матчі третього туру УПЛ проти Руху (2:1), у якому він відзначився голом зі штрафного.

"Такі удари треную, на тренуваннях залишаюся, пробиваю по воротах. Як кажуть, кожен футболіст грає на своїх сильних якостях. Є удар — треба бити. Без ударів голів не буває. Бачите, Боженька допомагає. Дякую Богу і Збройним силам України за те, що ми в такий час займаємося улюбленою справою.

Я сказав хлопцям, що впевнений: візьму м’яч і заб’ю. Чесно, було якесь натхнення. Розумів — впевненість 100%, що заб’ю. Хлопці кажуть: "Ну нехай, він впевнений". Забив — і всі питання зняті. Взяв на себе відповідальність у вирішальний момент — і забив. Мене ще рефері запитав: "Сух, будеш бити?" Кажу: "Так, ніяких подач, нічого не буде. Ударна позиція — треба бити".

Найголовніше, що команда перемогла. Пацани ще не привітали, бо ще не дійшов до роздягальні. Думаю, привітають. Тренер сказав, що дає два дні вихідних — це вже якесь привітання від тренерського штабу. З хлопцями посидимо, поговоримо, обговоримо моменти. Будемо рухатися далі. Вся гра попереду, лише три тури пройшли. Не треба зупинятися — тільки вперед і працювати над собою", — наводить слова Суханова прес-служба клубу.

