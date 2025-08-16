Україна

Форвард "пивоварів" поділився своїми думками після гри з Рухом.

Нападник Оболоні Денис Устименко прокоментував перемогу своєї команди у матчі третього туру УПЛ проти львівського Руху (2:1), у якому він відзначився голом.

"Під час взяття воріт трішки, знаєте, тиск був, що можуть відмінити, але, в принципі, мені здалося, що чистий гол, тому я спокійно сприйняв. Дуже радий, бо сьогодні у моєї мами день народження, тому хотілося б цей гол присвятити їй.

Я трішки іншу функцію мав виконати при цьому стандарті, але дякувати Богу, що вдалося забити. Головне, що виграли, і це для нас найважливіше, тому три очки у нас, і ми їдемо зі спокійною душею додому.

Що це мало бути за тактична дія? Блок. Треба було зблокувати гравця суперника, а вдалося і зблокувати, і пробити, завершивши цей момент голом. Тому я дуже радий за це і, в принципі, радий за команду.

Я згадував мій минулий гол на цьому стадіоні і думав про нього, не знаю чому ця думка лізла, але я думав, згадував цей гол і, якщо чесно, передивився його перед матчем. Можливо, це мої щасливі ворота на цьому стадіоні.

Ми від матчу до матчу йдемо і на кожен матч налаштовуємося по максимуму. Зайвих думок немає, але ми вдячні нашому тренерському штабу, що вони вірять у нас, правильний настрій дають перед матчем, мотивацію таку, яка дуже заряджає. Думаю, ми й надалі будемо рухатися вперед і прагнути перемагати та набирати залікові бали", — наводить слова Устименка прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Рух — Оболонь.